走過一甲子，幫助上萬人。位在新北市新莊的台灣盲人重建院，創立於民國41年，幫助不少中途失明的朋友，讓他們免於家計陷入困境。美髮設計師連續12年在重建院，幫視障者免費愛心義剪，暖心善舉原因曝光。

創立於民國41年的台灣盲人重建院，已幫助超過萬名視障者。(照片/林仕榮 提供)

台灣早年為農業社會，不少中途失明的人，頓時陷入家計困境，盲人重建院的創辦人曾文雄先生，為不讓失明者生活陷入困境，在他們最需要時，伸出援手給予幫助，堅持不收任何費用。院內除了提供多項生活自理訓練、休閒娛樂、運動及心理輔導等課程。盲人重建院院長張自接受《中時電子報》訪問表示，讓中途視障者重建自信及生活自理能力之外，並透過同儕團體輔導課程，讓視障者知道，他們並不孤獨，因為很多人失明後，一、二十年都走不出來。張更提到，院內教學、輔導院生就業以按摩為主，為期9個月，從早到晚的訓練課程，也完全是免費。

盲人重建院院長張自表示，有很多中途視障者內心走不出來。(照片/范佐意 拍攝)

「取之於社會，用之於社會」從事美髮工作超過30年，現年48歲的美髮設計師 店長林仕榮，將自己所學專長，初起會到慈善機構、孤兒院等幫忙剪頭髮，因緣際會下，和老婆、店內幾位設計師，已連續12年，不管颳風下雨，都會固定來到重建院免費愛心義剪活動。林仕榮表示，來到重建院不只剪頭髮，同時也散播歡樂、散播愛給視障的朋友，後來陸續號召同業好友們，一同參與這個慈善活動，讓愛心蔓延社會角落。

義剪活動發起人林士榮，號召同業好友一起加入，今年已邁入第12年頭。(照片/范佐意 拍攝)

美髮資歷20年、參與愛心義剪已8、9年的髮型師凱湘，她反倒認為，義剪不是在做善事，而是將自己所學，用在需要的人身上，而每次聽到視障者的分享，他們不是天生，就是意外或疾病失明，心裡就感到很酸。凱湘有感而發表示，視障朋友不畏身體殘缺，反倒比一般人還要樂觀、開朗，有時自己在工作上遇到挫折，來到這反而被他們洗滌心靈了。

髮型師凱湘認為，義剪不是做善事，只是將自己所學，用在需要的人身上。(照片/范佐意 拍攝)

(中時電子報)