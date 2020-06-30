國內新冠肺炎疫情趨緩，國內旅遊市場逐漸回溫，立榮航空與長汎假期攜手主打親子與品酒2大主題特色旅遊，結盟各方觀光業者提振國內觀光，提供民眾夏季出遊新選擇。

暑假旅遊旺季碰上國內防疫解封，國旅掀起前所未有的熱潮，「類出國」行程更是熱賣，長汎假期力推「夏季金馬澎，玩出新花樣」團體旅遊產品，內容包括立榮航空來回機票、飯店住宿以及升級的特色旅遊，例如「馬祖船長探索海陸生態遊3日」、「澎湖探險家星空露營趣3日遊」、「金門小兵遊戰地體驗遊3日」，大人1萬2888元起、兒童1萬888元起。

金馬澎酒鬼特別版則推出「藍眼淚季節探索馬祖經典酒款3日」行程、「戰地金門老屋醇酒輕旅行3日」及「金色澎湖海島人文輕旅行3日」行程，每人1萬5999元起， 滿足不同客層的需求。

長汎假期與米飯旅行社創辦人暨知名旅遊達人「工頭堅」共同企劃的酒鬼特別版，5月首發團一推出即爆滿，佳評如潮，長汎假期再推出金馬澎酒鬼特別版，由工頭堅帶領大家品酩金馬澎3地好酒，還可DIY手作老酒體驗，將獨屬自己的好滋味帶回珍藏。

長汎表示，接下來將推出振興券滿千現折的回饋，民眾7月31日前報名金馬澎團體旅遊及自由行（機＋酒）產品，即可享有滿1000元現折100元的優惠；7月15日前報名「這夏爸媽好輕鬆」及「金馬澎酒鬼巴士特別版」主題產品，優惠再加碼，滿千可現折200元。

(中時 )