暑假適逢國內防疫解封，國旅掀起前所未有的新熱潮，「類出國」行程更是超夯產品，長汎假期力推「夏季金馬澎 玩出新花樣」團體旅遊產品，內容包括立榮航空來回機票、飯店住宿以及升級的特色旅遊。

疫後新生活開啟，國內旅遊市場逐漸回溫，立榮航空與長汎假期攜手舉辦「夏季金馬澎，玩出新花樣」記者會，由立榮航空劉同義副總經理及長汎假期楊許虎副總經理共同主持，邀請金門縣政府觀光處處長丁健剛、澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡等貴賓共襄盛舉，推出親子與品酒兩大主題特色旅遊，結盟各方優質觀光業者共同提振國內觀光，提供民眾夏季出遊新選擇。

【這夏爸媽好輕鬆】產品於三地分別推出「馬祖船長探索海陸生態遊3日」、「澎湖探險家星空露營趣3日遊」、「金門小兵遊戰地體驗遊3日」，大人為$12,888起(含稅)，兒童為$10,888起(含稅)；【金馬澎酒鬼特別版】則推出「藍眼淚季節探索馬祖經典酒款3日」行程、「戰地金門老屋醇酒輕旅行3日」及「金色澎湖海島人文輕旅行3日」行程，每人$15,999起(含稅)， 一次滿足不同客層的需求。

想到馬祖的小朋友可以參加「馬祖船長探索海陸生態遊3日」，與爸媽一起體驗乘坐客輪探索自然生態，不但是學習課外知識的難得機會，還能穿著水手服，體會一日船長的樂趣、親手製作海洋生物顯微鏡明信片，絕對是今夏最獨特的回憶。

喜歡純靜返璞的輕旅行則可參加「澎湖探險家星空露營趣3日」，全家大小在員貝嶼搭帳篷，享受賞滿天星斗的美好體驗，坐著輕航獨木舟眺世界級玄武岩，品嚐在地人經典家常菜-花菜乾以及鮮度破表的當地美食。

喜歡挑戰的親子們絕不能錯過「金門小兵遊戰地體驗遊3日」，邀您入住軍事主題館，體驗戰地風情，也可入境問俗，與當地居民於純淨的沙灘一起挖花蛤，享受產地到餐桌的鮮美滋味，還可走入時光隧道，手作古早味風獅爺紅龜粿並認識在地百年古樹。

長汎的【這夏爸媽好輕鬆】金馬澎親子遊行程，重拾爸媽的童心，精采了孩子們的暑假，讓大小朋友都留下最美麗的難忘回憶。

喜歡品酒的您有福了！長汎假期與米飯旅行社創辦人暨知名旅遊達人-工頭堅共同企劃「酒鬼特別版」，5月首發團一推出即爆滿，佳評如潮，詢問不斷。應眾多「酒鬼旅客」要求，長汎假期再推出【金馬澎酒鬼特別版】，由工頭堅帶領大家品酩金馬澎三地好酒，包括「藍眼淚季節探索馬祖經典酒款3日」，到馬祖追尋絕景藍眼淚，還能品嚐獲獎無數的雙金牌陳年高粱，及有趣的DIY手作老酒體驗，將獨屬自己的好滋味帶回珍藏。另外更趁勢推出「戰地金門老屋醇酒輕旅行3日」及「金色澎湖海島人文輕旅3日」行程，前往金門參觀金門酒廠、入住金湖、澎澄飯店，更享獨家安排58度高粱及精選洋酒的品飲會，還能親手捏製個人專屬酒瓶；澎湖則特別安排豐富醉人的客製餐酒私宴buffet，以及果香滿盈的葡萄酒，在夜晚隨著小船出海，享用生猛海鮮、品酒看繁星，在完全放空的輕鬆氛圍中，玩出雅興新品味。

長汎假期推出「振興券滿千現折」的超值回饋，為民眾放大振興券的價值，只要在7／31前報名金馬澎團體旅遊及自由行(機＋酒)產品，即可享有滿1000元現折100元的優惠；7／15前報名【這夏爸媽好輕鬆】及【金馬澎酒鬼巴士特別版】主題產品，優惠再加碼，滿千可現折200元，長汎假期讓民眾省下荷包，這「夏」怎麼玩都划算，飛往外島，享受外島媲美國外美景的迷人風貌，體驗不一樣的台灣之美。

(中時 )