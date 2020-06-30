◎安心旅遊明上路 觀光局：哄抬房價取消補助

端午連假期間，已有不少人反應，國旅好貴，有網友上網詢問廣大網友意見「國旅物價水準是不是很高啊？」網友一面倒稱，住宿真的很貴。為避免有旅館業者趁安心旅遊上路期間哄抬房價，交通部觀光局今日表示，旅宿業者充分揭露住宿房價，勿因參與安心旅遊補助而濫行調高，如確有哄抬房價的事實，得取消補助資格。

◎國內口罩徵用確定延至年底 廠商：衝擊最大是外銷

29日中央流行疫情指揮中心招開「定額徵用口罩後續使用相關事項第二次討論會議」，會中確定將口罩徵用時間，延長至12月底，彰化田中華新醫材集團董事長鄭永柱表示，衝擊最大的還是外銷訂單，只能在請客戶緩緩，而零售的部分則不變，會持續供應。

◎疫情改變萬安演習 細胞簡訊取代人車疏散

今年度的「萬安43號」演習，將在7月14日13時30分至14時全國同步實施，考量防疫優先，本次演習為避免群聚，不實施疏散避難及人車管制。為讓演習順利進行，並宣導相關注意事項，台中市政府警察局第二分局特別於6月30日邀集北區各機關代表召開任務協調會，並藉此機會宣導治交安相關政令及成果簡報。

◎社交距離破功！短短1周類流感門、急診雙升

疾管署今天公布最新監測資料顯示，過去一周國內類流感疫情出現緩升趨勢，包括門、急診就診占比雙雙呈現上升。疾管署副署長莊人祥直言，流感疫情緩升與國內社區沒有疫情威脅，民眾防疫措施開始鬆懈有關，類流感疫情成為另類示警指標，必須提醒民眾仍要戴好口罩、勤洗手，保持社交距離。

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