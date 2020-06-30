憲法法庭今天針對《黨產條例》釋憲案進行言詞辯論，國民黨、中投及欣裕台公司下午分別發聲明，指辯論庭在程序上有諸多不正義之處，包陳述時間不公、該迴避的大法官未迴避、鑑定人過往言行偏頗，呼籲大法官們最終作出《黨產條例》違憲的解釋。

國民黨指出，辯論庭過程，在言詞辯論陳述時間大法官給行政機關（黨產會）20分鐘，國民黨、中投及欣裕台公司卻三個人共用10分鐘，等於每個人發言僅短短3分多鐘，如何充分表達意見？最後陳述意見時間大法官也給黨產會10分鐘，而國民黨、中投及欣裕台公司也僅為共用5分鐘，時間配置顯不合理。

此外，許宗力院長、大法官許志雄及蔡宗珍，都曾受法務部委託參與《黨產條例》立法，大法官黃瑞明的夫人就是民進黨前立委尤美女，任內積極從事《黨產條例》立法工作，依據過去翁岳生、城仲模及彭鳳至等大法官迴避的先例，4位大法官也應迴避。

而且言詞辯論庭安排的4位鑑定人，有3位過往言論已明顯偏頗，立場都與黨產會相同，顯然司法院找尋鑑定人時，立場也不夠公正。

國民黨說，委任律師張少騰在辯論庭過程，就相關不公平的地方提異議，都未獲正面回應。國民黨期許大法官們作為憲法守護者，不忘捍衛民主法治的初衷，做出《黨產條例》違憲的解釋，以維護憲法尊嚴。國民黨仍遵循19全大會決議的「黨產歸零」宗旨（扣除負債、保留必要之辦公室），願將黨產捐作公益，早日平息相關爭議，也呼籲黨產會儘速和國民黨實質協商。

中投及欣裕台也對言詞辯論過程表示「深感遺憾」，因為中投、欣裕台及國民黨屬不同法人主體，利害關係、適用條文及主張條文違憲的理由及立場也不相同，很難在共用時間內完整陳述各自主張，但現場異議都未被接受，嚴重剝奪訴訟權利；聲請有偏見的許宗力、蔡宗珍等大法官迴避卻遭駁回，也確有不當。

中投及欣裕台認為，整部《黨產條例》，絕大多數法律專家相當一致認為其中至少「個案針對性立法」、「否定時效制度」、「倒置舉證責任」、「違反權力分立」、「規範手段不當」、「違反法律明確性」等都有重大違憲事由，才會使臺北高等行政法院諸庭法官紛紛聲請釋憲。大法官是法律違憲的守門員，人民不能容忍民主的基礎再遭惡害法制破壞，期盼人民共同監督身為法律界最崇高地位的大法官們不忘捍衛民主法治初衷，速解釋宣告《黨產條例》違憲，以維護憲法尊嚴，並保障政黨公平競爭與民主政治健全發展。

(中時 )