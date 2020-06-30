KKday創辦人陳明明說（左五），預計將推出5大主題、30條台南觀光套裝路線行程。（李宜杰攝）

繼KLOOK後，台南市政府30日再與旅遊電商平台KKday簽署合作備忘錄，除推廣旅遊商品數位化，同時也將透過美食、文化、夜遊、生態及養生5大主題，祭出30條套裝行程，包括：一日輕旅行、主題巴士等供旅客選擇，盼趁安心旅遊補助上路之際，趁勢打造國旅新模式。

台南市長黃偉哲30日與KKday創辦人陳明明簽署MOU。陳明明說，台南為文化美食之都，具觀光發展潛力，未來將透過行銷話題操作、觀光數位轉型，協助振興府城觀光。黃偉哲則表示，觀光如同防疫，皆須超前部署，很高興旅遊電商平台業者選擇台南，帶動成為國旅新模式的領頭羊。

陳明明還說，KKday不只為消費者服務，同樣也協助觀光業者數位轉型。陳明明強調，未來將引進一站式整合預約系統，供店家透過手機APP網路接單、整合、核銷，一次到位，提升經營效率。

南市府3個月前甫與另一旅遊電商平台KLOOK簽署MOU，並有超過150家業者上架，合作成績斐然。台南市政府觀旅局長郭貞慧強調，歷經新冠肺炎疫情，深知觀光數位轉型是未來趨勢，因此積極媒合電商業者推動觀光，不僅搭上國旅熱潮，也為日後海外遊客解封準備。

KKday全球營運中心總監張澄指出，不少遊客出國時喜愛「體驗」行程，包括：泡菜DIY、穿和服等，同樣客群在台灣也會尋求「體驗」，因此盼將台南生態、文化、歷史結合，數位轉型同時不忘深度旅遊，「等到哪天國際旅客回流時，也能永續經營。」

(中時 )