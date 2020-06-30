雲林縣109學年小學30日進行校長遴選，第一階段遴選結果出爐。（周麗蘭攝）

雲林縣109學年小學30日進行校長遴選，第一階段遴選結果出爐。（周麗蘭攝）

雲林縣109學年高級中等學校暨國民中小學校長30日進行遴選，第一階段遴選結果出爐，共有1名新任縣立高中校長、11名新任國中校長、12名新任國小校長，多數是留任或連任。

古坑華德福實驗高中校長郭倢慇（新任），宜梧國中王富欽（新任）、褒忠國中陳勝雄（新任）、莿桐國中尹再添（新任）、東和國中張芳榕（新任）、東明國中陳育民（新任）、口湖國中孫明山（新任）、水林國中林玉彬（新任）、馬光國中曾麗珠（新任）、飛沙國中陳昭龍（新任）、台西國中林燦基（連任）、崙背國中黃琬珺（新任）。

國小新任校長部分，九芎國小林郁展（新任）、保長國小張景哲（新任）、廉使國小林俊傑（新任）、仁愛國小張秀麗（新任）、尚德國小林文源（新任）、尖山國小許宏男（新任）、新興國小黃 洲（新任）、育英國小郭偉民（新任）、大屯國小吳景州（新任）、蔦松國小吳忠勇（新任）、溪洲國小陳雅芳（新任）、明德國小邱清麗（新任）。

國小留任、連任校長為二崙國小廖欽祿（連任）、油車國小謝明貴（連任）、來惠國小程雲鵬（連任）、成龍國小沈柏佑（留任）、秀潭國小劉信利（連任）、舊庄國小許學政（連任）、忠孝國小高櫻芳（連任）、石榴國小蔡正龍（連任）、雲林國小魏國賢（連任）、斗六國小黃啟銘（連任）、大東國小翁文才（連任）、北辰國小陳明誌（連任）、朝陽國小黃勝輝（連任）、棋山國小林益源（連任）、興昌國小高啟順（連任）、四湖國小蔡得勝（連任）、建陽國小黃瑞璋（連任）、安南國小許芳然（連任）、民生國小郭耀斌（連任）、中溪國小周青樺（連任）、東興國小吳清池（連任）、麥寮國小顏木星（連任）、橋頭國小陳仕祥（連任）、莿桐國小李美憙（連任）、育仁國小李學人（連任）、龍巖國小胡文仲（連任）、臺興國小李政憲（連任）、頂湖國小鍾志清（連任）、三和國小鍾進益（連任）、仁德國小辜明祥（連任）、誠正國小王東榮（留任）、辰光國小紀麗宏（連任）、飛沙國小蔡佩君（連任）、陽明國小吳書璧（連任）。

(中時 )