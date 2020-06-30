由明石家秋刀魚、加藤綾子主持的全方位日本綜藝節目《真的假的！？顛覆常識》，固定邀請藝人提出自己的困擾與專家共同討論，日前找來天王木村拓哉，他透露只要自己的手機沒電就會犯焦慮，必須隨時都要維持一定電量才安心。

木村拓哉在節目中透露，自己的手機總是要有90％的電量，甚至為此使用比較重的電池型外殼，他笑說：「電量剩下10％會相當緊張。」他以前曾說過電量到40％就會充電，沒想到現在竟要維持90％，症頭越來越嚴重。

節目自2009年10月播出後，成為富士電視台的黃金招牌節目之一，以各種題材探討當今在日本造成話題的事物，且每集都會邀請藝人解說困擾自己的問題，並找來腦科學家、美容評論家、教育學者、經濟評論家、心理學者等專家，多管齊下討論社會的熱門話題與最新情報。《真的假的！？顛覆常識》每周六晚間9點首播、周日晚間8點於日本台WAKUWAKU JAPAN播出。

(中時 )