中華電信今（30）日率先宣布5G開台，並且今日即開放5G方案申辦。台灣大哥大也緊接著宣布5G服務自7/1起便可申辦。遠傳電信也確認將會在7/3公佈5G資費。但是除了選擇資費，有哪些手機可以搭配體驗，也至關重要！由於法令規定，因此台灣在5G開台初期，目前可選手機相對攜手，僅有3品牌可選！

Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+以及Galaxy S20分別搭載6.9吋、6.7吋以及6.2吋Dynamic AMOLED螢幕，都支援5G。（黃慧雯攝）

一、三星Galaxy S20系列

三星在2月初發表的Galaxy S20系列，都具備5G連網能力（支援3.5GHz的5G頻段），但由於法規在上市之初仍舊沒有開通5G相關連網能力。但隨著今日中華電信宣布5G開台，三星也在第一時間推送了手機軔體更新。Galaxy S20系列手機用戶升級後，搭配5G方案就可體驗。

LG 首款 5G 雙螢幕手機 V60 ThinQ 5G Dual Screen。(LG提供／黃慧雯台北傳真)

二、LG V60 ThinQ Dual Screen

LG在5月底也正式在台發表了V60 ThinQ手機，也同樣支援5G，且可搭配雙螢幕配件，體驗雙螢幕一起工作的高效率。雙螢幕配件搭載 2.1 吋 OLED Cover Display，無論在工作、會議時，不用翻開手機就可隨時掌握時間與即時訊息通知。拍攝上，LG V60 ThinQ搭配 6400 萬畫素的標準鏡頭及 1300 萬畫素廣角鏡頭，是LG旗下首款可拍攝8K影像的手機。根據確認，LG V60 ThinQ也在中華電信宣布開台後，已推送韌體更新，使用者升級後即可感受5G。

Sony Xperia 1 II 鏡紫款。（黃慧雯攝）

三、Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 1 II則是距今發表時間最近的5G新手機。搭載三顆鏡頭皆是1200萬畫素的主相機，相機介面也全新加入Photo Pro專業單眼相機模式。搭配6.5吋21:9 CinemaWide 4K HDR OLED螢幕。機身具備3.5mm耳機孔，搭配前置立體聲雙喇叭，搭配全新的360度實景音效以及DESS Ultimate數位音質還原技術。手機也可直接聆聽Hi-Res高解析音樂，並支援LDAC高音質音樂無線傳輸技術。今日也已推送韌體更新，升級後就可使用5G網路。

已購買上述5G手機的用戶，需要手動自行升級韌體才能體驗5G。而據了解，在申辦5G方案時選購上述手機的消費者，交機時門市人員都會直接協助升級軟體，所以會直接協助開通5G；網購5G手機的的消費者，則會在開機的時候會通知升級，升級後即可體驗。

要留意的是。不同於Galaxy S20系列以及Sony Xperia 1 II，有跟多家電信公司合作，可綁約購買。LG V60 ThinQ僅與中華電信合作，經過確認LG方面回應，目前仍只有跟中華電信合作的規劃。因此想要綁約買LG V60的朋友，需選擇中華電信的方案。

(科技)