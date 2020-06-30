中華郵政公司說明郵政壽險業務。首先，中華郵政公司係郵務、儲匯、壽險三業合營之國營公司，兼負盈餘繳庫責任，其中郵政壽險具普惠民生及提供國民基本經濟保障之政策使命，深獲民眾信賴，財務結構穩定自主，從無「虧損由全民買單」情形。

此外，郵政壽險由交通部主管，業務並受金融監督管理委員會監督，為因應市場環境變化，已積極調整商品結構，並加強員工專業知識及行銷技巧訓練，多年來業績均甚穩定，並無外界報導所述「沒有保險業務班底」及「只會賣儲蓄險」之情事。

而郵政壽險銷售之保險種類，係依簡易人壽保險法第4條「簡易人壽保險包括生存保險、死亡保險及生死合險，並得以附約方式經營健康保險及傷害保險。」之規定辦理，壽險商品之販售均於法有據，故非如外界報導所述「國營公司在政策性保險外，賣商業性的儲蓄險，不倫不類」之不當評述。

最後，郵政壽險因外在環境改變而面臨轉型之衝擊，已積極採取因應措施，以期提供更符合社會大眾需求的服務，並達成郵政壽險「提供國民基本經濟保障，健全簡易人壽保險制度，便利全民投保，增進社會福祉」之核心價值。

(工商 )