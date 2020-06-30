金管會30日針對大同股東常會未發給部分股東表決權票及選舉票，而有影響股東權的情事有四大聲明，一是不介入，但要求公司遵守相關規定；二是大同行為「有違股東行動主義」，投保中心已在現場提出異議；三是要求大同召開重訊說明會，投保中心及集保將發新聞稿說明立場，若大同違反股務規定，金管會將處分大同，不得再自辦股務事務。四是大同股東若認為股東會有瑕疵，侵害股東權益，可依公司法相關規定尋求救濟。

證期局副局長蔡麗玲表示，大同引用來限制部分股東權的理由，是用企併法規定，即為了購併目的，取得任一公司10％股份，在取得10天內向證券主管機關申報，若未申報超過的部分不具表決權，但其實三家投資公司在2018年已向金管會申報。

同時證期局強調，無論是企併法或陸資等，任何法規的解釋都不應由大同公司來認定，都應給股東表決權，且證交法43條也沒有限制股東權的規定。

金管會四大回應全文如下：

一、上市櫃公司經營權爭議，金管會一貫立場為不介入，但要求公司及受託辨理股務業務機構,辦理股務作業需確實遵守相關規定，任何股東只要依法投資都應該保障行使股東權利的公平機會。

二、針對本日大同公司股東會未發給部分股東表決權票及選舉票，影響股東權益之保障，並與公司治理股東行動主義有違。投保中心除於本日股東會召開前，發布新聞稿表示，已指派六人出席本次股東會觀察會場狀況，若本次股東會涉有相關違法情事致影響股東權益，該中心將於會中適時表示意見,積極維護股東權益。另查投保中心業於股東會現場，針對前開股東權受限乙事提出異議。

三、在行政作為方面，金管會及周邊單位,針對大同公司未發給部分股東表決權票及選舉票之行為，將採取下列措施：

（一）證交所將請大同公司本日赴證交所召開重大訊息說明記者會，說明未發給部分股東表決權票及選舉票之理由。

（二）投保中心及集保公司將發布新聞稿,說明本日參與股東會情形及對本事件之立場。

（三）金管會將請集保公司瞭解並查核相關股務作業,大同公司倘違反公開發行股票公司股務處理準則第6條有關股務內控制度規定，將處分該公司不得再自辦股務事務。

四、另大同公司股東倘認為股東會有召集程序或其決議方法之瑕疵，侵害股東權益，可依公司法相關規定尋求救濟。

(工商 )