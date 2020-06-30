高醫「防疫紀實」回顧展今登場，用影像呈現對抗新冠肺炎131天守護崗位的辛苦。（柯宗緯攝）

高醫「防疫紀實」回顧展今日登場，高醫大董事會董事長陳建志送醫護人員乖乖、泡麵等物資的照片，已成為展覽的作品之一。（柯宗緯攝）

台灣新冠肺炎疫情趨緩，最大功臣是醫護人員堅守崗位，勇敢對抗世紀病毒。高醫在63周年之際，今舉辦防疫紀實展，展出63幅精選影像，從防疫超前部署、全國首創「領藥得來速」、社區及跨國防疫等，記錄一路走來131天心情故事，呈現救人天職精神。

「這場戰役之中，我們沒有無名英雄，謝謝高醫戰將！」高醫大董事會陳建志昨出席開幕式提到，疫情初期爆發地突然，他半夜到大賣場掃貨，買了泡麵及乖乖，送達醫護人員手上，希望病毒乖乖。這張送物資的照片，也成為展覽作品之一。

高醫院長侯明鋒指出，高醫對抗「疫」時光，開創不少創新防疫作為，每日投入150名同仁、志工，分為4個時段支援門禁管理，數10名行政、醫療主管也自願投入前線指揮官，協助疫情阻於院外。他也感謝政府單位提供口罩、防護衣等醫療資源。

高醫大校長鐘育志表示，台灣首例新冠肺炎確診後，高醫跨領域組成團隊，針對疫情趨勢快速反應，訂定明確防疫措施，調配防疫物資，導入科技應用，迄今累積許多成功防疫經驗，透過視訊與世界各國分享。

防疫紀實回顧展，分為防疫措施、社區防疫、跨國防疫、防疫身影等10餘個單元，寫實記錄高醫員工，歷經寒冬到酷暑的作戰故事，展期至7月底。現場也展示最新AI藥品辨識設備，協助藥師正確又迅速調劑藥品。

(中時 )