白色休旅車遭撞飛(圖片截自影片)

端午連假出遊車潮眾多，也發生不少意外交通事故，27日大約中午12點多，苗栗國道一號北上128.2公里處，一輛黑色休旅車疑似超速，失控撞上前方白色休旅車，導致白車直接衝出路肩、在空中翻轉，驚悚過程全被後方行車紀錄器錄下。

後方車主在臉書社團「爆廢公社公開版」PO影片，影片大約10多秒，肇事的黑色休旅車，先撞到前方白色休旅，而白車因為被擦撞，車身偏往外側車道，接著再被行駛外側車道的小轎車衝撞，白車側滾翻3圈、空中迴旋再翻3圈，導致白車車頭、玻璃損毀相當嚴重。

白色休旅車車頭損毀(圖片取自/爆廢公社公開版)

這起車禍造成兩人受傷，駕駛並無酒駕情況，警方推測可能與疲勞駕駛有關。而目睹空中迴轉瞬間的後方車輛駕駛，嚇壞連續飆罵髒話，影片中不斷「乾拎老阿！北七喔，X你娘」，副駕女子也看到驚悚一刻，連說多次「好可怕」。

影片上傳到臉書，網友看完直呼白車真的很倒楣，不過幸好沒有太嚴重的傷亡，而影片中男女目睹車禍瞬間的「實況反應」，也讓網友笑到不行。

(中時電子報)