中國人大常務委員會今天表決通過《香港特別行政區維護國家安全法》（港版國安法），並即將於明天在香港正式生效和實施，外交部對此表達嚴厲譴責。

外交部表示，「港版國安法」完全違背中國共產黨曾保證「50年不變」的承諾，並嚴重危害香港的「高度自治」原則。此法將大幅壓縮香港的言論自由及司法獨立、摧毀香港的自治與法治、侵害香港自由、人權、法治等核心價值，更將造成香港社會的嚴重動盪，並衝擊區域的和平、穩定與繁榮。

外交部嚴正呼籲中國政府，尊重香港人民對自由與人權的追求，讓香港穩定蓬勃發展，才符合香港、區域以及國際社會的共同利益。唯有正視香港人民訴求、具體落實對香港自由民主的嚴肅承諾，真誠開啟社會對話，才是解決問題、並獲得人民信任與國際社會尊敬的根本之道。面對民主、自由、人權在香港倒退，台灣不會坐視不理，我國的「香港人道援助關懷行動專案」已正式啟動，「台港服務交流辦公室」也將於7月1日開始運作，落實並貫徹我國政府對香港人民的支持及協助。

外交部指出，面對香港情勢，台灣有責任與國際間的理念相近夥伴合作一同守護香港的自由。我國政府將密切注意「港版國安法」實施情形及中國政府後續作為，並強化與理念相近國家在香港議題上的意見交流，根據情勢適時妥善應變。

(中時 )