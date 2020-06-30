「國民姊夫」AKIRA所率領的唱跳團體EXILE THE SECOND，將於7月3日進行全世界同時可付費收看的線上演唱會「LIVE×ONLINE」，他為了宣傳，特地錄製了一段38秒的全中文自拍影片，說了許多複雜的中文句子，例如：「一起和我們引爆夜晚時光！」

AKIRA的經紀人透露，他的中文確實進步很多，也對中文發音很吹毛求疵，像這次的宣傳短片，AKIRA拿到中文稿後自己寫拼音，錄了5次以上的音檔先給經紀人聽發音，確定無誤後才拍影片。

新冠肺炎疫情期間AKIRA一直都待在日本，其實這半年來他一直有在台灣工作的邀約，但礙於疫情和政策，行程改動不少，始終無法登台演出，所以希望能透過這次的線上演唱會，與粉絲相約「空中見」。

「LIVE×ONLINE」是AKIRA所屬經紀公司LDH推出的全新Live娛樂服務，用線上的特殊演出呈現方式及充滿臨場感的影像，創造出於全世界同步播放的付費線上演唱會，這次演出，EXILE THE SECOND將融合影像與表演並結合故事性來呈現，稱之為「劇院演唱會」，將會帶給觀眾全新的娛樂視聽體驗。

「LIVE×ONLINE」播放行程從7月2日的FANTASTICS from EXILE TRIBE開始，3日為EXILE THE SECOND，4日為DOBERMAN INFINITY、5日E-girls、6日GENERATIONS from EXILE TRIBE放浪新世代、7日三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、8日THE RAMPAGE from EXILE TRIBE。全部共7組團體演出連續7天獨家線上直播。

(中時 )