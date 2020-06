「國民姊夫」AKIRA所率領的唱跳團體EXILE THE SECOND,將於7月3日進行全世界同時可付費收看的線上演唱會「LIVE×ONLINE」,他為了宣傳,特地錄製了一段38秒的全中文自拍影片,說了許多複雜的中文句子,例如:「一起和我們引爆夜晚時光!」

AKIRA的經紀人透露,他的中文確實進步很多,也對中文發音很吹毛求疵,像這次的宣傳短片,AKIRA拿到中文稿後自己寫拼音,錄了5次以上的音檔先給經紀人聽發音,確定無誤後才拍影片。

新冠肺炎疫情期間AKIRA一直都待在日本,其實這半年來他一直有在台灣工作的邀約,但礙於疫情和政策,行程改動不少,始終無法登台演出,所以希望能透過這次的線上演唱會,與粉絲相約「空中見」。

「LIVE×ONLINE」是AKIRA所屬經紀公司LDH推出的全新Live娛樂服務,用線上的特殊演出呈現方式及充滿臨場感的影像,創造出於全世界同步播放的付費線上演唱會,這次演出,EXILE THE SECOND將融合影像與表演並結合故事性來呈現,稱之為「劇院演唱會」,將會帶給觀眾全新的娛樂視聽體驗。

「LIVE×ONLINE」播放行程從7月2日的FANTASTICS from EXILE TRIBE開始,3日為EXILE THE SECOND,4日為DOBERMAN INFINITY、5日E-girls、6日GENERATIONS from EXILE TRIBE放浪新世代、7日三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、8日THE RAMPAGE from EXILE TRIBE。全部共7組團體演出連續7天獨家線上直播。

