專門報導蘋果訊息的Macrumors報導，此前消息稱，蘋果計劃在2020年推出的某些iPhone 12型號中使用京東方OLED面板，但由於製造問題、驗證失敗，京東方（BOE）不會成為新iPhone首批面板的供應商。

蘋果計劃在今年發佈四款OLED iPhone 12，尺寸分別為5.4英寸，6.1英寸（兩款）和6.7英寸。5.4英寸‌和6.1英寸的iPhone 12機型將作為iPhone 11的更實惠後續產品，而其他6.1英寸‌和6.7英寸的機型將是緊隨iPhone 11 Pro的「Pro」設備。

三星顯示將成為所有iPhone 12系列的主要OLED面板供應商，而京東方和LG Display則正在為入門級6.1英寸‌iPhone 12型號開發OLED螢幕。京東方正在研究影響其製造的品量問題，並希望在2020年Q4開始向蘋果發貨OLED面板。

LG Display將採取行動，計劃增加6.1英寸型號螢幕的出貨量，將出貨量從最初計劃的1800萬到2300萬部增加到2300萬到2500萬部。三星顯示預計將為5.4英寸‌iPhone 12出貨1800萬至2000萬部，為高端6.1英寸‌iPhone 12出貨1600萬至1800萬部，為6.7英寸‌iPhone 12出貨2200萬至2400萬部。

京東方的失敗不會對蘋果2020年iPhone 12的發佈日期產生重大影響，因為蘋果可以依靠三星顯示和LG顯示。其他因素可能會在某種程度上延後今年的「iPhone 12」陣容，並且有傳言暗示部分或全部iPhone 12型號可能會在9月份發佈，然後在10月份上市。

京東方於2019年開始量產軟性OLED面板，但目前其生產收益率僅達到20％左右，而蘋果無法與之合作。

消息人士指出，京東方現在正試圖通過結合其B7晶圓廠的前端製程和B11生產線的後端製程來提高生產良率，並指出同樣位於四川的B7晶圓廠於2017年開始量產。從那以後，它的生產率提高到了大約70-80％。

如果京東方提高生產良率的努力取得成功，到2020年它將向蘋果交付約200萬塊OLED面板，但這是最好的情況。

(中時電子報)