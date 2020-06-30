司法院職務法庭30日判決戒偵辦曲棍球案的台中地檢署檢察官陳隆翔不受懲戒，劍青檢改對此發出聲明表示，監察院近年多次淪為政治打手，利用彈劾司法官員之手段，遂行干預個案，破壞司法獨立，籲請立法院嚴審監委、查明始末，勿護航監委淪破壞司法獨立幫兇。

劍青檢改表示，陳隆翔檢察官不受懲戒是職務法庭正確的判決，守護憲法所賦予的司法獨立，並凸顯出監察院近年多次淪為政治打手，甚至受政客權貴囑託，利用彈劾司法官員手段，遂行干預個案，破壞司法獨立的問題。

劍青檢改痛批，監委高涌誠在約詢過程中揚言，曲棍球案已緩起訴確定，要能翻案、重啟偵查的方式之一，就是將檢察官彈劾。這件檢察官受監委不當施壓疑為特定案件翻案的事真相未明，但已顯現近年來監察委員基於黨派或特定立場，喪失客觀中立性的高度疑慮。

劍青檢改並點名高涌誠有重大爭議，在新一屆監委人選又經總統提名，未來是否將繼續不當干預司法核心與個案？籲請立法院從嚴審查，問明該案始末；尤其，請執政黨立院黨團真正把關，捍衛司法獨立，不要一昧護航淪為橡皮圖章，成為少數監委遂行政治打手的幫兇。

(中時 )