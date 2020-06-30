台中火力發電廠重啟2號機組，南投縣長林明溱堅決反對到底；環保局長方信雄更指出，關閉燃煤電廠已是全球趨勢，中火卻是背道而馳！另外，南投縣減少生煤使用，今年可望減量50％，預計2023年達成「無煤南投」目標。

林明溱表示，自從中火停機、減少生煤使用後，中部地區包括南投縣空氣品質明顯改善，因此，堅決反對中火重啟2號機，也希望經濟部及台電能傾聽中部地區約600萬人的心聲。

方信雄指出，2017年至2019年，中火減少生煤使用量後，南投縣各地空氣品質監測站，測得空氣品質確實變好，橘、紅害的日數大幅減少，大埔里地區紅害日數，由8天降至未發生（0天），改善率100％。

方信雄表示，中彰投立場一致，要求中火從源頭減煤、管末減汙，降低排放濃度，在新增燃氣機組營運後，應逐步汰換老舊燃煤機組，不能走回頭路。

方信雄指出，中火硫氧化物及氮氧化物排放量，占台中市固定汙染源排放量的7成以上，更是南投縣固定汙染源總排放量的51倍，可見中火是中部最大的汙染源；而且，這些汙染源經過光化學反應形成衍生性PM2.5，都會逐漸累積傳送到南投縣。

因此，方信雄建議台電應善盡企業社會責任，針對鄰近縣市原生性PM2.5，及長距離傳送與累積的衍生性PM2.5汙染問題，做長期的、公正的學術研究，釐清根源，以釋群疑。

(中時 )