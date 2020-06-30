隨著台灣疫情趨緩，民眾各式需求因疫情延後，累積的報復性消費陸續展現，民眾的消費力可望於2020下半年大爆發。擁有百萬卡友的台新銀行雙狗卡(@GoGo卡／FlyGo卡)不只亮麗變身，推出新卡面，更針對持卡人的主要消費需要，如網路購物、行動支付、雙鐵、飯店等熱門場域，自次(7)月1日起祭出最高6％刷卡回饋，權益大升級。

台新特別推出限量1萬張的@GoGo icash聯名卡＃MIT版限量卡，@GoGo卡自2016年上市後，因卡面設計討喜，感應交易時，卡面LED燈即會閃耀，新穎設計轟動一時，本次限量的@GoGo icash聯名卡＃MIT版融合了地球與臺灣卡面設計，感應交易時卡面的臺灣會發亮，將傳達出與民眾在臺灣這片土地共同打拚，一起發光發熱，讓世界看見；卡片取名也有特殊涵意，此外，卡面上的＃MIT，除了代表Made In Taiwan之外，也代表著More Interesting Things, More Ideas Together，要讓持卡人的生活發生更多有趣的事，激發出更多好點子讓生活變得更美好。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，市場與民眾的喜好瞬息萬變，信用卡產品權益須與時俱進才能讓客戶最有感並持續愛用。台新銀行依持卡人的消費偏好，提供全方位的消費回饋。@GoGo卡友，可享有3大網購(Momo／PChome／蝦皮)、4大行動支付(街口／Line Pay／Pi／台新卡得利錢包)刷卡升級最高6％回饋，另看準輕熟齡享受生活、重視娛樂，@GoGo卡除百大主流網購3％，新增線下娛樂(歡唱、餐酒館)增加回饋至3％。而旅遊神卡FlyGo卡卡友可享國旅優惠，於雙鐵與4大飯店集團(晶華／雲朗／老爺／國賓)消費最高享6％回饋，還能享有飯店房型免費升等；若民眾仍有國外商務洽公的需求須提前訂購機票，使用FlyGo卡訂機票可享5大航空(華航／長榮／國泰／日航／星宇)最高6％回饋，亦享海外消費3％無上限回饋。

台新Richart App推出數位辦卡服務之後，體貼了民眾的需要，線上申辦即可免出門、雙卡入手。黃天麟強調，為了感謝民眾熱情申辦，自次月1日起，成功申辦雙狗卡刷卡滿額，可獲得Richart造型兩用包、Richart行動電源、體驗課程3大好禮。而成功申辦FlyGo卡的持卡人，可再享核卡後首三月一卡通自動加值5％回饋。至於全新開立Richart存款帳戶者，則再享雙狗卡透過Richart APP繳交電信費，最高可獲得150點LINE POINTS回饋。

(中時 )