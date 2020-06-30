從選秀節目、直播節目一路累積知名度並成功出道的韓女團Weki Meki，6月正式推出第3張迷你專輯《Hide and Seek》回歸樂壇，日前8位團員接受越洋訪問，聊到專輯概念「捉迷藏」，雖然成員們沒有一起玩過，但說到這個童年必玩的遊戲，大家還是頗有心得。

其中身高不足160公分的團員磪有情表示，因為自己體型矮小，有很多地方都可以躲藏，在玩的時候總是可以活很久，她自曝以前躲過衣櫃、快遞箱，甚至還能塞進包包裡；被團員譽為遊戲好手的RINA，從小就知道「燈下最黑」的道理，所以她會選擇躲在離捉人的人最近的地方，這樣反倒不容易被找到。

除了新專輯推出外，團員中擁有九頭身超模外貌、號稱「小全智賢」的金度延與男星金旻奎主演新戲《漫撕男女》已殺青，金度延表示拍在長時間的拍攝中，可能因為太累，竟一度念出金旻奎的台詞，鬧出小烏龍，不過她很快就打起精神來，整體來說算是順利完成了新戲的拍攝工作。

(中時 )