振興三倍券7月上路，７月1日起開放申請綁定，包括網家（8044）旗下Pi錢包、智冠（5478）旗下簡單付、歐買尬（3687）旗下歐付寶以及遊戲橘子（6180）的橘子支付，以及Line Pay以及Line Taxi等，紛紛整合既有的點數、遊戲會員等資源，祭出各項回饋，全力搶攻振興券商機。業者表示，透過振興券的助攻，加上行動支付推出優惠回饋，預估將興起一波數位化無現金交易趨勢。

振興三倍券1日上路，開放紙本預購或信用卡、電子票證、電子支付等虛擬券綁定。7月15日開始領取、累積消費，民眾支付1,000元即可擁有3,000元的振興券額度可使用，使用期限至今年12月31日為止。

LINE Pay則與一卡通攜手推出LINE Pay Money振興三倍券優惠活動，而為了加速消費，LINE Pay表示，用戶只要綁定電子券於LINE Pay Money，累計消費滿3,000元前一萬名的用戶，可獲得LINE POINTS點數最高400點回饋。且7月15日至9月30日止，綁定振興三倍券於LINE Pay Money累積消費滿5,000元，將可自動獲得抽獎資格，共200名用戶將有機會獲得LINE POINTS點數5,000點。

而LINE TAXI叫車平台也來搶搭振興券商機，預告將於7月15日～8月16日間，推出推出「振興三倍日日搭」的專屬活動方案，花99元就能購得300元乘車優惠。用戶在活動期間於LINE TAXI官方帳號用99元購買方案，將可獲得價值300元的乘車優惠，換算下來等於直接現賺200元搭車金。

網家表示，旗下Pi錢包1日開始登記，登錄成功後在適用通路累計消費3,000元，即可獲得2,000元P幣回饋。同時，Pi拍錢包整合既有P幣點數資源，開放會員可使用P幣折抵，加碼「3倍券強勢開拍，P幣放大100％」活動，主推P幣折抵消費可享回饋最高100％抽獎機會。Pi拍錢包營運長韓昆舉表示，目前Pi錢包合作通路擴增超過18萬店點，運用場景多元結合高額回饋，將可有效帶動消費需求。

智冠、遊戲橘子、歐買尬等遊戲廠商，也為旗下電子支付推出振興券回饋。智冠子公司藍新科技旗下《ezPay簡單付》聯手母公司資源，推出綁定後限量送出滿額回饋「200元MyCard會員點數」，讓用戶除了享振興券以外，還可以免費玩遊戲。橘子支付則是待民眾消費滿額後，將另外加碼200元零用金。

歐買尬旗下歐付寶則表示，為搶攻振興券商機，推出登記綁定後，直接先送300元折價券；累積消費達3,000元，再加碼送1,500元折價券，總回饋金額高達1,800元。歐付寶董事長林一泓表示，歐付寶除了響應配合振興券，還要加碼回饋好康給民眾，「讓大家真的有感，更常出門消費！」。

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