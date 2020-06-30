振興三倍券7月上路，將於1日起開放申請綁定，呼應近日持續升溫的振興券加碼熱潮，LINE旗下LINE TAXI叫車平台也來搶搭熱潮。LINE TAXI叫車平台也瞄準常搭計程車的小資族，於2020年7月15日至2020年8月16日期間，推出「振興三倍日日搭」的專屬活動方案，民眾花99元，即可購得300元乘車優惠。

LINE表示，LINE TAXI 「振興三倍日日搭」的購買方式很簡單，活動期間在LINE TAXI官方帳號（ID: @linetaxi） 中以99元購買此方案（限定使用LINE Pay），即可馬上獲得價值300元的乘車優惠，換算下來等於直接現賺200元乘車優惠，非常適合經常需要搭乘計程車的小資族使用。

LINE TAXI 「振興三倍日日搭」方案的300元的乘車優惠，內容為10趟、每趟30元的乘車優惠，自購買日當天起30天內可以使用，購買後就會存在LINE TAXI官方帳號中，只要透過LINE TAXI叫車平台叫車，就能用此乘車優惠直接折抵乘車費用，使用上相當方便。

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