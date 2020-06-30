櫃買中心今（30）日表示，109年6月30日於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下「企業社會責任相關資訊/員工福利及薪酬統計相關資訊/非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，彙總揭示本國上櫃公司申報之108年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括非經理人之全時員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性說明，查詢路徑：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb15，投資大眾可依證券代號、產業類別、或依平均薪資費用高低等不同排序功能進行查詢。

本次「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，與本年6月1日揭示之「本國上櫃公司108年度財務報告員工薪酬資訊」（全體員工人數、全體員工薪資費用、全體員工平均薪資）範圍及定義不同，係排除經理人及部分工時員工，以聚焦於一般常僱員工之薪資水準。

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