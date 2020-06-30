柯有倫2018年與圈外女友Donna登記結婚，今年也公布懷孕喜訊，目前老婆Donna目前懷孕快8個月，夫妻倆日前拍攝《嬰兒與母親》7月雜誌封面，Donna指出懷孕到了後期，肚子愈來愈大，睡覺時常因頻尿與睡姿不舒服而容易醒來，但柯有倫睡覺會打呼、而且會翻來翻去，就怕翻身的動作太大不慎打到她的肚子，也怕他打呼會使她更難入眠，Donna也把柯有倫趕去其他房間睡覺，打算等到產後再一起睡。

柯有倫提到，當時已有2個小孩的好友周杰倫（周董）常提醒他趕快跟太太「安排一下」，去年拍戲時，方志友也送上好孕棉給柯有倫催生。回憶去年跟著周董「嘉年華」世界巡迴演唱會擔任神秘嘉賓，重新拿起麥克風唱歌，當時心情很放鬆，沒想到反而馬上「中獎」，他開心分享老婆懷孕消息，周董也笑說「我就知道！」

Donna表示懷孕前後食慾都很好，懷孕至今已增加10公斤，除了吃老公主的正餐外，還會吃零食和冰淇淋，雖吃零食被柯有倫碎念，不過孕婦最大，柯有倫也無法阻止，他勸所有爸爸們「跟老婆吵架一定輸，因為老婆說的都是對的」。因為老婆懷孕很辛苦，他也都盡量順著老婆的意。而柯有倫柯有綸幫做家事，還嚴格計算老婆出門逛街最多只能站20分鐘，護妻作戰執行得很徹底。

將近40歲才有小孩，柯有倫笑說，自己陪產檢都會緊張到忘記呼吸，也說自己也面對「中年老爸的挑戰」，會怕以後老了沒體力追著小孩跑，所以現在常舉啞鈴鍛鍊核心肌群，以後還能抱得動小孩，也希望以後跟小孩一起運動、學習新事物，他期許自己能活到老學到老，也會教小孩玩樂器。

隨著人生不同階段心境的轉變、成長與環境的改變，柯有倫的創作類型也有所轉變。以前寫情歌，現在較常寫勵志歌曲，柯有倫也覺得等到小孩出生以後，他說不定會寫兒歌。他很期待小孩的出生，也期待創作之路上因孩子的出生而激起不同的靈感與火花。他目前正在寫一首歌，打算等小孩出生以後送給他。柯有倫帶著溫柔的微笑表示：「從今往後，老婆與孩子，將是我生命中的主角。」

柯有倫和老婆Donna喜迎新生命。（嬰兒與母親雜誌提供）

(中時 )