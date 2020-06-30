美式賣場好市多物美價廉的產品總是吸引大批民眾前往消費，其中不少零食經常引起搶購，近日有網友就分享，好市多一款熱門的爆米花這在特價中，讓他開心直呼，「不拿對不起自己」！
原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片，照片裡頭是一款好市多熱門的鹹甜爆米花且正在大打折，600多克的爆米花原價259元，現在特價只要179元，一次就便宜了80元。
原PO看到後趕緊上臉書和網友們分享，他表示，「我知道每個人喜歡的口味不同，所以我接受各種不同的意見。話說這款爆米花我超愛，而且降價也降太多了，不拿對不起自己」，文末還標籤註明，這款爆米花是追劇和看電影必備。
其他網友看到消息後紛紛回應，「這真的很唰嘴，停不下來」、「我家每次去好市多必買的名單之一，一次都會買個兩三包載回家」、「-80不買還等什麼！」、「我有忍住沒拿，拿了我身材痛苦啊！」。
文章來源：臉書原文
(中時電子報)
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