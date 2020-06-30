美國聯準會（Fed）主席鮑爾周一（29日）提到，美國經濟前景仍充滿不確定性，最大原因在於新冠疫情是否獲得控制，在各州停擺數月重啟經濟之際，經濟復甦不會那麼順利。鮑爾這番話也影響市場表現，截至台北時間周二（30日）17點20分，道瓊期貨下跌150點、跌幅約0.5%左右。

路透報導，鮑爾為周二赴眾議院發表的證詞中指出，最近幾周，部分地區因疫情減緩讓經濟活動逐漸回溫。儘管經濟反彈是可喜的，但他也示警，目前就業和生產仍遠低於疫情前的水準，經濟前景面臨很大的不確定性和新挑戰，主要原因在於控制新冠病毒的成功程度。

鮑爾呼籲政府別太早撤回任何救市措施，否則經濟可能無法全面復甦。未來的路將取決於各級政府採取的政策，Fed會適時提供援助以支撐經濟復甦。

疫情爆發至今，Fed已將利率降至接近零的水準，購買數兆美元的債券，並與財政部推出9種信貸計畫，包括州市政府到中小企業等都可獲得援助。此外，Fed承諾將動用所有工具來支撐美國經濟，不排除國會將再祭出3兆美元的紓困振興方案。

(中時電子報)