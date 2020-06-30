苗栗縣補助低收入戶及中低收入戶購置電腦設備計畫，7月1起開始受理申請，最高可領1萬5000元補助，協助經濟弱勢家庭學生購買電腦，滿足課業學習上使用電腦資訊設備的需求，簡章及申請表可向苗栗縣各鄉鎮市公所社會課索取，或至縣府社會處網站「便民服務－表單下載區」下載使用。

為減少因家庭經濟貧困，產生二代子女數位學習落差及教育資源不足的現象，苗栗縣府運用公益彩券盈餘預算，補助縣內低收入戶及中低收入戶之高中職以上學生，購置全新的桌上型電腦主機或一般型筆記型電腦，減輕經濟弱勢家庭購置電腦設備的負擔。

社會處社會救助及社工科指出，申請資格為苗栗縣列冊低收入戶、中低收入戶戶內輔導人口就讀高中職以上日間部在學學生，每戶1人為限，低收入戶補助100戶，每戶最高補助1萬5000元；中低收入戶補助60戶，每戶最高補助1萬元，申請期間自7月1日至7月31日止，以郵戳為憑。

社會救助及社工科表示，申請者填妥申請表並備齊戶內在學子女學生證正反面影本，及全戶低收入戶或中低收入戶證明正本，以郵寄、親送、公所轉送至「360苗栗縣苗栗市府前路1號，苗栗縣政府社會處社會救助及社工科 楊小姐收」辦理，正備取名單預計8月17日公告，當申請戶數超過補助戶數時，將採公開抽籤決定補助家戶。

(中時 )