樂天桃猿今（30）日起在桃園球場與中信兄弟2連戰，特別推出卡本特、霸能兩大洋投把關，務必要把落後的2場勝差拉平，尤其今天打頭陣的卡本特更是關鍵，他上周都沒有出賽，全力準備這一場。不料比賽開打前1個多小時桃猿卻臨時更換投手，卡本特因腸胃炎無法上場，改由本土投手翁瑋均先發。

桃猿隊總教練「龍貓」曾豪駒表示，這是突發狀況也沒辦法預料，只好更換翁瑋均上陣，他在上周三（24日）對富邦悍將先發5.2局失1分、拿下勝投，目前戰績4勝3敗、自責分率7.34。曾豪駒說，「他已休息5天，應該足夠了，今天也有通知他準備先發。」

6月前期翁瑋均表現不理想，前兩場分別對中信兄弟、統一獅都投不滿5局，分別失5分、9分。不過上一戰面對富邦繳出5.2局失1分好投，他對中信兄弟戰績1勝1敗、自責分率6.35。

中信兄弟隊教練團聽到這個狀況也很感訝異！原本的打線設定與攻擊策略是對付左投的卡本特，如今臨時換成右投的翁瑋均，先發打線也做了些許微調。只不過黃衫軍先前接連2次碰到卡本特都落敗，換上翁瑋均雖說有點突然，但對黃衫軍而言，感覺上應該比較容易對付，其實並非壞事。

(中時 )