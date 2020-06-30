台灣遊艇休憩服務業者亞果遊艇（7566）董事長侯佑霖與董事鄭寶蓮，以個人名義收購燦星旅（2719）。侯佑霖對此表示，主要考量可協助會員國內外陸上交通、旅遊、住宿等行程需求，提供更完整的一站式服務，達成互補效果，並在既有優勢上開發海洋相關體驗行程。

對於外界認為此時收購燦星旅是「危機入市」，侯佑霖表示，主要是由於有需求才收購，只是「時機很好、價格不錯」。且今年旅行業營運因新冠肺炎疫情而步入寒冬，正是能好好整頓的時機，目前規畫先私募、再減資，透過挹注資金來重整體質、先改善財務結構。

侯佑霖認為，遊艇行程是海上業務，僅占會員旅遊行程的5分之1，而會員在國內外的交通、住宿、旅遊需求，這些剩餘的5分之4行程仍在陸上。過去是透過合作方式，此次是燦坤想回歸本業、處分非本業業務，經穿針引線而展開洽談。

侯佑霖認為，透過與燦星旅合作，可優先提供亞果會員的國內外路上旅遊行程服務，且燦星旅在線上OTA投資甚多，在票務及東北亞線方面具一定優勢，未來將繼續維持，並開發歐洲遊艇、帆船等與海洋相關的行程，打造「海上遊憩專家」的新亮點特色。

法人認為，亞果管理階層以個人名義收購燦星旅，主要為加快推廣海洋休閒業務，期望透過燦星旅的旅行社業務，結合亞果旗下樂活海洋，提供一般消費者更多海上娛樂的旅遊元件選擇，且有助提高安平遊艇港知名度、帶來潛在發展商機。

法人指出，亞果目前已規畫高雄、安平、澎湖據點與燦星旅配合，推出月牙灣半日、Team Building、SUP及獨木舟等體驗行程的海洋休憩產品，並計畫與燦星旅合作帆船經銷商制度，希望創造海上休憩平台，增加停泊收入。

(時報資訊)