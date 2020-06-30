電信業老大哥中華電(2412)5G搶下頭香，今早正式開台，台灣大(3045)緊接下午1點也宣布開台，資費、用戶數成為今日的場上焦點，5G的三大特性低延遲、高速率、大連結相信大家已經滾瓜爛熟，但可以讓5G大展身手的應用內容「牛肉」究竟在哪，今開台的兩家業者尚未釋出具體的應用內容。

中華電、台灣大的5G開台就在喊話年底拚百萬用戶、萬座基地台的熱鬧氣氛中落幕，但應用內容呢？期望台灣的電信業者千萬別讓豪擲上百億元標的頻譜陷入「無用武之地」!

中華電、台灣大今日所公布的資費，一如預期599元起跳，早鳥方案可以享24GB傳輸量，網速最高500M，早鳥方案中，吃到飽則為1399元，網速最高上看1G，但以中華電、台灣大祭出的8個資費設計來看，599元、799元、999元以及1199元來看，網速最高500M，1399元以上最高速可上看1G。

這樣的網速，若以以往4G各家電信業打出的「理想值」來看，其實也曾標榜過500M，但理想狀況往往只會出現在特定場域、環境，以實際使用經驗、環境來看，實測出現100M~200M的速度就已經算是超級高的少見水準。

一般公共室內環境人多的空間，10~20M才是所謂常態，將此經驗套用在今日開台的5G，599元到1199元網速最高打出500M，屆時消費者正常使用，預計若可以有100M~200M，就能讓消費者非常有感。

若將速度約略量化，在4G時代，下載一部4K片長一小時的影片約要3~5分鐘，但若在5G，卻只要10秒鐘，5G主打低延遲、高速率、大連結的三大特性，在匯流影音、物聯網甚至是自駕車等實際應用，都是未來5~10年非常令人期待的願景。

台灣的網路品質可說是全球名列前茅，收費更是全球最「俗」，其實消費者對於台灣俗又大碗的4G普遍給予正面評價，而就目前檯面上的應用來說，4G的速度儘管不能滿足100%需求，但至少也有90%，因此問題的癥結就出現了，速度這麼快，消費者要幹嘛？

就今天開台的中華電、台灣大來說，速度、資費等仍為主軸，但內容的應用僅多畫畫大餅，並未端出實際的牛肉，這也使得短期內面對5G，消費者恐陷入「英雄無用武之地」的無奈，自然也就降低的升級5G的動力。

5G主打低延遲、高速率、大連結等特性，各家業者將5G未來說的風光無限，但低延遲、高速率、大連結要傳輸的內容究竟身在何方，目前還略顯模糊，等於萬事俱備仍欠東風，希望各家業者在拚建設、衝用戶之餘，可以端出令消費者心甘情願升級的內容牛肉。

(時報資訊)