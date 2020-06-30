苗栗縣苑裡鎮立游泳池長期委外經營，因契約到期後招標不順未開放，為了讓鄉親有合法、安全的戲水場域，鎮公所今年提案自營運，5月獲代表會通過，7月1日重新開放，苑裡鎮民可免費入場，暑假快到了，氣溫越高，溺水案件也越多，鎮長劉秋東呼籲民眾多利用鎮立游泳池，玩水更安心。

炎炎夏日戲水消暑，苗栗縣卻接連傳出溺水消息，消防局統計，今年截至6月30日共發生9起溺水案，造成6死3傷悲劇，其中2起發生於龍鳳漁港中港出海口，相對熱點仍脫離不了濱海區域，除了龍鳳漁港，假日之森也是危險水域之一，今年共列管95處危險水域，新增明德水庫南岸。

苑裡是濱海鄉鎮，相較於海邊，到游泳池戲水更安全，苑裡鎮公所分析，泳池使用者多為學生，免費開放可以提升他們前往游泳池的意願，也提倡游泳健身風氣，鎮公所指出，鎮立游泳池於7月1日起開放至9月，時間為平日上午8點到下午5點；假日延長至晚間8點，每周一、五與國定假日休館。

開放期間，苑裡鎮民出示身分證、未滿12歲（含）之兒童出示健保卡、本人出示身心障礙證明者及1名陪同者，可享免費入場，其餘一般民眾收取全票80元，身高140公分（含）以下或持有照片證明文件的學生，收取半票50元。民政課提醒，7日1日將舉辦祈福儀式，因此延至上午10點30分才對外開放。

(中時 )