大陸、印度邊境衝突持續升溫，這也延燒至雙方的貿易關係，繼印度政府宣布禁止大陸電信設備巨頭華為與中興通訊(ZTE)參與當地的5G網路建設，最新消息傳出，印度政府針對包括抖音 (TikTok)、微信、微博等59 款大陸APP。

據外媒報導，印度電子資訊部本周一宣布，封殺包括抖音、微信、微博、百度等59 款大陸APP。該部門發出聲明指出，這些APP威脅印度主權的完整性、印度的國防、國家安全和公共秩序。根據調研機構Sensor Tower統計顯示，抖音4月份下載量有超過30%來自印度。

據《日經新聞》報導，印度國營電信商已經被告知，禁止華為與中興通訊等大陸電信設備製造商，參與當地的4G、5G網路基建，並鼓勵本土廠商自行研發建設。

據外國財經媒體報導，印度政府也在考慮對陸企以及相關產品加以限制，例如對大陸進口商品加徵關稅，報導也指出，目前來自大陸的托運貨物，在印度海關加強檢驗下，已經堆滿港口。涉及的大陸進口商品，包括空調、汽車零組件以及家具等產品，可能會遭加徵關稅，或是大陸在印度生產的化學、鋼鐵等370項商品，可能會實施更嚴格的管制措施。

印度馬哈拉斯特拉邦工業部長Subhash Desai也在日前聲稱，已經暫緩長城汽車、北汽福田等3家大陸企業的投資計畫。長城汽車在今年1月曾提出377億元盧比(約4.98億美元)的投資案，並在2021年於印度開賣。此外，該地方政府也宣布凍結陸企經營的電動巴士與相關業務。

據《CNBC》報導，在印度擁有30%高市占率的大陸手機品牌小米的當地主管Manu Kumar Jain強調，這次陸印關係緊張對業務影響不大，並聲稱小米已經相當在地化，在印度販賣產品，更有超過65%的零組件是在印度生產，但網路上也有消息指出，為避免印度的陸貨抵制潮，小米在部份實體門市上貼出「印度製造」。

大陸手機品牌在印度市占率極高，當地前5大品牌就有4家是陸企，分別為小米、Vivo、OPPO、Realme，總市場份額高達76%。

(中時電子報)