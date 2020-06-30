日本政府可望在7月之內，開始與台灣、汶萊展開重啟商務目的往來的協商。因判斷台、汶的新冠肺炎感染者少，即使重啟經濟交流也不易使疫情擴大。日本目前已與越南、泰國等開始談判，預計秋天可允許互訪。

《日本經濟新聞》報導，2018年日本訪台的人數達約200萬人，僅次於350萬人的美國，約300萬人的南韓，約270萬人的中國，排名第4。台灣在IT（資訊技術）和電子零件等方面，與日本的商務往來關係深厚，民間企業要求放寬出境限制的聲浪也高。

與中韓重啟往來的時期則預估還需花一段時間。日本規定，出入境時必須做PCR病毒檢測，人數多則難以應對。也有外交上的考量，因為疫情持續擴大的美國目前也尚未開放。

歐盟7月起已接受部分國家和地區旅客入境，雖然也考慮包含日本，但日本政府相關人士認為，歐盟還無法說是疫情已經終結，故預測日本政府原則上仍不認可旅客互訪。

(中時電子報)