盲生許舒旻因接連離世，讓她鬱鬱寡歡，後來透過音樂治療，走出人生低潮。（王文吉攝）

他們看不見，從音樂找到成就！惠明盲童育幼院30日舉辦幻奇表達音樂輔療成果發表會，多位盲童在沒有顏色的世界裡，由音樂老師蔡若煦指導，透過打擊、歌唱、即興創作與肢體結合，運用音樂、節奏、人聲及樂器發揮想像，歷經4個月創作屬於自己的色彩音符。

發表會由全日型視多障5個班級輪流上場演出，首先中度障礙的孩子利用木箱鼓及非洲鼓演奏名偵探柯南主題曲。重度障礙的孩子克服不協調肢體以金貝鼓和鈴鼓詮釋土耳其進行曲。輕障盲童特別挑選《幸福台灣子》，感恩台灣這片土地有愛、有溫暖。

沒有華麗舞台及設備，剛拿到街頭藝人證照的許舒旻以《天亮了》一曲為發表會揭開序幕，以純淨無瑕的聲韻，婉轉且悠揚歌聲，象徵「黑夜會過去，黎明將到來」，證明雙眼失明的視障孩子不怕黑，贏得熱烈掌聲。

23歲許舒旻父親早逝，長期洗腎的母親病逝當晚，姐姐無法接受，也跟著離開人世。面對摯愛家人一一離世，住在惠明盲童育幼院的許舒旻鬱鬱寡歡，後來透過音樂治療，走出人生低潮，屢獲歌唱競賽肯定，並考取台中市街頭藝人證照。

音樂教師蔡若許表示，盲生因為看不見，傳統的指導方式他們不容易懂，透過實際感受讓盲生學習樂器及快、慢節奏等，藉由登台演出，表達內心隱藏的語言或心情，進而讓盲生得以敞開心胸，從中找到滿滿成就。

(中時 )