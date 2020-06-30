天氣日趨炎熱，暑假也是戲水的旺季，基隆市政府教育處於30日推出暑期戲水優惠及印有「救溺五步驟」等字樣的毛巾，並公布一連串活潑有趣水上活動，讓學生多元親水體驗，在安全水域游得安心、健康，充實水安知識，基隆市副市長林永發表示，暑假將到，七、八月是最熱也是大家最喜歡去海邊或水域，教育處結合海大等舉辦一連串活潑有趣水上活動，歡迎大家一起來參與。

教育處長林祝里表示，市府與各大泳池業者協調後，今年暑假，首度開放民眾不需持任何證件，即可享門票優惠入場，票價最低5折，泳池業者另外也針對暑假期間開出不同級數親子游泳等課程，希望藉由基礎游泳能力教學(浮板打水、韻律呼吸、水母漂)、水中自救能力等親子課程，大手拉小手，一同享受沉浸水中快感，在安全水域中，感受炎夏中清涼。

林祝里指出，今年市府結合體育署運動i臺灣計畫，與國立海洋大學共同辦理特色水域活動「夏季歡樂，親子同舟遊」，從7月11日至7月15日，每日2梯次，每梯次最多60人，歡迎大小朋友報名參加，她說，市府除鼓勵家長帶小朋友到安全且有救生員的水域戲水之外，同時期盼透過參與營隊能增強學生基礎防溺自救能力，同時體驗獨木舟輕艇運動，讓學生有多元管道可以戲水、親水，給各位小朋友一個有趣且豐富暑假，詳細活動時間地點可至「基隆市運動i臺灣計畫」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )