騎樓還給行人！台南市推動友善騎樓9年暢通300條騎樓路段、共97.77公里；從初期窒礙難行到現在型塑散步街廓，遊客、市民步行市區中正路、民生路、孔廟商圈騎樓，不用再東閃西躲，今年目標完成11條路、6公里騎樓暢通。

騎樓遭長期占用是各縣市普遍問題，行人好好走在騎樓，無異奢想。2012年時任台南市長的副總統賴清德著手推動「友善騎樓競賽」暢通計畫，黃偉哲上任接棒執行，今年喊出「行人安全、店家賺錢」口號，將以半年時間完成11條路段6公里騎樓暢通為目標。

工務局統計，市府自2012年起推動騎樓暢通計畫，透過舉辦友善騎樓競賽由全民參與淨空騎樓，塑造友善通行騎樓環境，累計迄今共暢通300條騎樓路段、共97.77公里。今年延續歷年成果，由點至線到面，持續形塑完整散步街廓，並針對商圈、景點、交通等節點間，透過指定路段參賽方式，達到區域性騎樓暢通目標。

工務局指出，以市中心友善騎樓成果來說，多數主要路段皆已可串成散步街廓的空間，包括中正路、民生路等，遊客、民眾步行孔廟商圈或林百貨、南美館周邊，騎樓已能暢行無阻，今年計畫把永福路串接起來。

今年參賽路段有公園路、長榮路一段、崇明路、中華東路三段、東門路二段、南門路、忠義路二段、友愛街、永福路一段及二段、西門路一段、金華路二段等。3至9月由區公所、社區組織勸導商家自行移除騎樓占據物，7、8月強制騎樓內側留設1.5公尺空間，並由交通局協助區公所畫設綠色整齊線，預定9月中旬考評。

(中時 )