國立水里商工結合玉山國家公園管理處，實施環境教育，由校長徐文法率領師生及志工，在玉管處祕書邦卡兒．海放南，及家長會長蔡秀榆的加油聲中前進玉山，身體力行敬愛玉山、清淨玉山，從攀登玉山體會108課綱「山野教育」的真諦。

水里商工要攀登玉山的學生，都要歷經4個階段的考驗，第1階段是水沙漣古道初體驗，第2階段是集集大山來回15公里的耐力考驗，第3階段為合歡山高山症測試，第4階段是在登玉山前1個月，進行每周3次3000到5000公尺的跑步訓練，培訓學生挑戰極限的能力。

徐文法表示，學校教育理念是透過多元活動，及適性教育薰陶，培養具有競爭力、有教養的學生，學生為了爭取攀登玉山的機會，會隨時修正自己的行為，最後能被遴選參加攀登玉山，就是一種榮耀。

水里商工成立玉山研究社，由玉管處全力支持及協助，還有副處長林文和指導，今年是第7年舉辦攀登玉山活動，讓學生遠離手機，走出戶外，親近自然還協助淨山，在服務學習中挑戰自我。

(中時 )