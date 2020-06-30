疫情打亂日常，成功大學照顧109學年秋季班境外新生，推出彈性安心就學措施，開放在台灣以外發行的信用卡（銀聯卡除外）線上繳費，提前於7月1日至8月1日繳交新台幣5000元，即視同完成註冊，可獲得多項優先權益。

成大表示，優惠包括可優先申請宿舍、開學前多元學習活動。開學後無論入境與否，都可實體及彈性線上課程相互搭配，可於入學或返校就讀後，依系所或通識教育中心的規定認可學分。

成大指出，全球疫情仍嚴峻，為鼓勵學生盡快完成註冊，盡早入境到校學習，凡提前於7月1日至8月1日繳交新台幣5000元即視為完成註冊，其餘相關費用開學後依校內相關規定收取。

境外新生在8月1日前完成註冊後，可參與的暑期學習活動，包括教務處的暑期彈性密集課程，線上學習平台課程（經系所或通識教育中心承認學分），國際處與管理學院合辦全英文的Summer school，還有圖書資源使用權限，以及優待華語文課程學習等，協助預先修習、適應及取得畢業學分。

為讓學生學習接續不中斷，開學後無論入境與否，學生可採實體及線上課程相互搭配，可於入學或返校就讀後，依系所或通識教育中心規定認可學分。

(中時 )