捷運雙連站旁的民生西路45巷道路兩側遭違規攤販長期占據，北市府要求7月15日前淨空，否則將開罰。（北市市場處提供／譚宇哲台北傳真）

台北捷運公司提出「心中山線形公園改造計畫」，預計將捷運雙連站旁800坪帶狀綠地改以水泥、兒童遊具取代，並整頓民生西路45巷的違規攤販，日前引發居民、攤商抗爭，北市府6月29日舉辦地方說明會，北捷承諾保留綠地、取消增設綠圍籬，北市市場處則仍要求違規攤商7月15日前遷移，還給社區消防通道。

北捷原預計7月1日啟動改造工程，架設全區工程圍籬，一併整頓民生西路45巷道路兩側違規攤販，但攤販擔心生計、居民則質疑施工圍籬恐造成通風性不佳、產生焚風效應，盼留住既有綠地，日前紛紛抗議。

台北捷運公司在昨晚的地方說明會中釋出善意，承諾保留綠地、取消增設圍籬，並避免工程影響文昌宮舉辦的大學指考祈福法會，延至7月15日進場施工。

至於違規攤商問題，市場處攤販科長楊忠誠表示，民生西路45巷攤販占據兩側道路，不僅不利施工，也造成消防公安問題，社區民眾雖檢舉不斷，但抓不勝抓，無法根本解決問題。

楊忠誠表示，日前原已通知攤商7月1日前搬遷，考量攤販希能有多一點時間整頓，將配合北捷施工日期，另行通知攤商於7月15日前整頓到東側，道路水溝蓋1.5公尺範圍內才能設攤，不配合攤商將依法開罰1200元。

當地集英里長賴正庸表示，攤商問題存在數十年，不僅火災時消防車無法進入，須拉200、300公尺水線救火，平時社區環境也深受油煙、臭味、垃圾影響，生活品質大打折扣，他支持市府拿出魄力執法，「不能說占用久了就現地合法，不然以後大家都來占！」

(中時 )