漢神巨蛋、漢神百貨搶攻三倍券商機，祭出超殺優惠促銷補業績。（柯宗緯攝）

隨著國內疫情趨緩，漢神巨蛋端午連假期間，業績較去年同期激增3成5，人潮回流約9成，完全體現「報復性消費」威力。漢神巨蛋開店慶7／2登場、漢神百貨年中慶則是7／9展開，搶攻振興三倍券商機，7／15當天持券消費滿3000元，再贈100元商品券。

漢神百貨數位行銷部協理袁永慧提到，今年1、2月業績與去年持平，3月、4月隨著疫情較為嚴峻，經營得比較辛苦一點，在5月母親節檔期後，業績開始回穩，而在端午4天連假，與去年同期的3天相比下，業績成長3成5，人流回來9成，可能是連假期間大家出遊，還沒完全回流。

漢神兩館推出全館滿6000送300元、名品珠寶滿1萬送500元及精品滿2萬送1000元、漢神巨蛋珠寶單筆滿5萬再加贈1000元、漢神百貨B2F配合專櫃滿6000加贈300元的B2F特別券。

另外，因應國內旅遊復甦，分別於7／2～7／19漢神巨蛋及7／9～7／26漢神百貨加碼化妝品滿3000送300，提供消費者針對口罩下的臉部保養品需求採購。除滿仟送佰超值回饋外，配合振興政策，7／15推出振興再加碼，當日館內持振興券消費滿3000元，漢神再加贈100元商品券。

這次主題訂定為「以愛為名」，攜手加拿大華裔設計師-黃偉豪（Daniel Wong）以愛地球、愛Taiwan聯名推出5款限量卡友來店禮。

漢神巨蛋7／1~9／27推廣落實發票無紙化，與財政部高雄國稅局合作推出「雲端e集棒」，活動期間館內集點並將發票存入載具，即可享有抽獎資格，有機會獲得gogoro2＋電動機車、Dyson空氣清淨機、iPhone SE等好禮，總價值超過16萬。

7／6~8／9搭乘大眾交通工具至漢神巨蛋或參與館內專櫃環保活動，即可兌換限量好禮。7／14~8／31首次登場Daniel Wong狂野快閃探索全新2020SS「野宴」系列快閃店，讓人們彷彿瞬間被非洲的動物圍繞，透過展間的閱讀讓探索者們感受到驚豔的「狂野」精神。

漢神百貨年中慶於7／9~8／9盛大舉辦，同時B2F品味風尚館將改裝完成後正式GrandOpening。結合玩、美、衣、食及健康，以充滿綠意的森林賣場，提供消費者最自然的購物空間，打造全台最齊全的健康養生保健專區。

另外，漢神百貨也祭出系列活動歡慶B2F開幕：7／9下午14：30森林秘境下午茶記者會，邀來網紅籃球女孩-洗菜到場與來賓一同品茶並欣賞爵士三重奏樂團的浪漫樂音，度過美好的下午時光；7／12邀來最美麗的吳明珠中醫師進行健康說明會；7／18及8／1分別有長庚生技及甜入心菲的講座。

「以愛為名」限量5檔卡友禮分別為：愛嚐鮮外出保冷袋(7／2~7／5漢神巨蛋)、樂LOVE折疊傘(7／9~7／12漢神百貨)、愛環保輕巧吸管杯(7／16~7／19漢神巨蛋)、樂 LOVE塗鴉毛巾(7／23~7／26漢神巨蛋)及愛漢來美食來拌麵(7／30~8／2漢神巨蛋；8／6~8／9漢神百貨)。

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