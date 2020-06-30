高雄市政府歷年來舉辦的高雄市教育節活動，今年因為應疫情將實體學市集競賽轉化模式成雲端學市集競賽，高雄樹德家商在此次競賽獲得亮眼成績，在60隊參賽作品中囊括6個最高獎項的優選，是參加今年高雄教育節的最大贏家，競賽過程中師生們不畏艱難，發揮永不放棄的精神並奪得佳績。

有別於以往的實地前往會場參賽，今年因為疫情關係改由學校自行錄製影音片段，再上傳雲端交由評審評比，此次榮獲優選的隊伍還可以獲得線上直播機會，有鑑於此，樹德家商各科師生精心製作參賽影片，參賽選手同心協力從影片企畫、內容發展等程序精細分工，在3至5分鐘的影片中，將精彩扼要地主題特色呈現給大家。

高市府教育局遴選學市集優選隊伍參加直播活動，實體展現科技術專業及技能特色，讓在線上交流的師生能夠清楚明白該群科特色，並提供國中端師長、家長和學生增長新知識，甚至一般市民對技職教育各群科發展特色的認識與了解。

樹德家商校長陳茂霖表示，學市集影片促進民眾對技職教育各群科發展特色及專業學習有更深度的了解，指引國中端就性向興趣選擇適合的學制學習，以臻適性學習、適性發展、適性揚才的教育目標。樹德家商在今年高雄教育節表現優異，師生們全力製作的影片得以開花結果拿到好成績，深感莫大欣慰與榮耀。

(中時 )