為使民眾在從事各類海域遊憩活動更有保障，富邦產險與政府機關、海域活動專家共同商討，積極響應行政院及海洋委員會推動「向海致敬」政策，今(30)日率先推出「海域活動綜合保險」，並同時於富邦產險官網上架，提供客戶便捷的投保途徑，協助民眾轉移海域活動風險。

台灣擁有上千公里長的海岸線，複雜多變的景觀吸引大批海洋活動愛好者，然而海域風險變化難測，意外事故頻仍。一般民眾在從事海域活動時，如欲以「旅行平安險」保障海域活動期間所造成的意外傷害，可能會因風險過高而被保險公司拒絕於門外；即使保險公司同意承保，當保戶發生潛水夫病、失溫、海洋弧菌感染等事故時，究竟是外來突發之「意外事故」所造成，或是歸屬「疾病」因素，常因事故成因爭議而使保戶為了保險理賠申請而耗費心力。

為避免上述爭議，富邦產險推出「海域活動綜合保險」保障海域活動期間所發生的危險，包含因遭遇意外事故或特定事故（如溺水、潛水夫病、失溫、海洋弧菌感染及中暑等）所導致的死亡、失能及醫療費用保障，以及因參加海域活動發生意外或特定事故而需進行搜尋、醫療轉送及遺體運送所衍生之費用。

常見的海域活動包含衝浪、潛水、拖曳傘、獨木舟、泛舟艇、香蕉船……等不勝枚舉，富邦產險提醒民眾，從事任何海域活動都存在著風險，除應注意自身身體狀態、關注海象資訊外，出發前更應投保「海域活動綜合保險」，以降低不幸意外造成的衝擊及遺憾。

(工商 )