秦嵐、高以翔主演《怪你過分美麗》，自開播以來話題熱度節節攀升，秦嵐詮釋高強經紀人廣受好評，屢次登上熱搜。不少好友紛紛轉發，包括《延禧》好夥伴聶遠、吳謹言，以及向佐、歐豪、譚松韻、楊冪、陳學冬等，秦嵐感動說「我是一個不好意思求朋友的人，每個微博都很貴，占用了人家的公共資源，這世界上沒有誰是應該為你做什麼的，非常感謝」。

秦嵐劇中飾演經紀人莫向晚，為保護與爭取自家藝人權力，遭粉絲網路霸凌後又被砸蛋糕，無奈被公司撤職，職業高峰跌入低谷，身旁的人還落井下石，面對面對職場的捧高踩低，秦嵐嘆：「很赤裸的現實，成年的人世界不容易」，透露在《延禧攻略》的前後有遭受相似的經歷：「太扎心！現在一想起來就不行」。

秦嵐辭職後遭受職場捧高踩低。（愛奇藝台灣站提供）

秦嵐戲裡稱自己的老公是工作，被問及自己是否也嫁給了工作，她表示：「那句詞劇本沒有，是我自己加的，算是開玩笑但挺諷刺，符合了自己現在的狀態。」她戲裡和彭博是競敵關係，她認為劇中角色「莫向晚」雖然很強，「但她失去自己該擁有，毫無生活可言，還是希望大家能夠一起愉快工作，過好的生活」。

被問到若半夜經紀人打10多通電話，自己早上起床會有什麼反應？秦嵐笑說「一定出大事，因為沒有這樣過」，不過一旁經紀人則爆料，有次因為打不通秦嵐電話，還請消防隊來開門。：「那天要出發去機場，前一晚秦嵐戴耳塞睡著，打電話都沒聽到，還進到房子裡敲房門，她才嚇到怎麼進來了」，秦嵐尷尬笑自己最後飛機也沒趕上。《怪你過分美麗》每週一至週三晚上8點於愛奇藝台灣站獨家熱播中。

秦嵐飾演女強人高以翔相伴左右。（愛奇藝台灣站提供）

秦嵐遭砸蛋糕。（愛奇藝台灣站提供）

高以翔見秦嵐被欺負奔去保護。（愛奇藝台灣站提供）

躲廁所整理儀容後繼續面對。（愛奇藝台灣站提供）

堅強的秦嵐撐不住崩潰痛哭。（愛奇藝台灣站提供）

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