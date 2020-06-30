富邦金控董事長蔡明興獲天主教輔仁大學頒發名譽商學博士學位；蔡明興帶領富邦金控併購成長，邁向永續經營，對於金融產業發展貢獻斐然，同時個人熱心公益，積極回饋社會，傑出成就備受肯定；蔡明興董事長夫人、富邦藝術基金會執行長翁美慧亦陪同接受頒授，共享榮耀。

輔仁大學昨舉行頒授典禮，現場約300位貴賓齊聚，冠蓋雲集。輔大由董事長劉振忠總主教、校長江漢聲率輔大主管及師生參加，前副總統連戰、前副總統蕭萬長、前立法院長王金平、前行政院長劉兆玄、前司法院大法官陳新民等各界貴賓蒞臨。

富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、富邦集團董事長蔡明忠及富邦文教基金會執行董事陳藹玲伉儷、儒記投資董事長蔡明玟、富邦慈善基金會執行長蔡明純、富邦育樂董事長蔡承儒伉儷等家族成員齊聚出席觀禮，富邦集團眾多高階主管也到場祝賀。

江漢聲表示，蔡明興1983年加入富邦集團，創立了富邦證券、富邦人壽及富邦投信等公司，同時完成台北銀行、富邦銀行(香港)與韓國現代人壽等公司的合併，使富邦成為跨國際的一流金融機構。

富邦金控在 2018 及 2019 年更連續兩年入選財星 (Fortune) 全球五百大企業，成為我國及國際上相當成功與負盛名的事業體。蔡明興不僅是一個成功的企業家，同時他和夫人、兒子都是虔誠、熱心公益及富有愛心的基督教徒，他秉持基督愛人濟世的精神，長年關注社會公益、教育、慈善與社會福利的發展，大力扶助弱勢團體、獎勵文教活動與組織運動球隊及舉辦體育賽事。

蔡明興表示，輔仁大學是由天主教教廷直屬管理，對於身為基督徒的他而言，獲頒輔大名譽博士是至為崇高的榮耀。這份榮譽代表的是更堅定的責任與承諾。未來，將持續帶領富邦邁向永續經營，同時持續扮演支持台灣教育、體育、藝術等多元領域的重要推手，為更美好的台灣與世界而努力。

(中時 )