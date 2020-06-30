高雄市長補選進入倒數階段，國民黨參選人李眉蓁公布競選團隊，其中有2名韓市府團隊成員，因此遭質疑有韓國瑜影子。對此，國民黨新北市議員葉元之今在節目中則做出回應，「沒有什麼韓國瑜化」。

國民黨高雄市長參選人李眉蓁29日傍晚宣布競選團隊，已故議長許崑源遺孀林絲娛出任主委，而榮譽主委邀請前立法院長王金平出任，發言人部分，除了曾任國民黨青年團總團長呂謦煒、高市議員陳美雅、邱于軒外，前高市新聞局長鄭照新也入列，更受矚目的則是台南市議員謝龍介最後答應出任發言人，並擔任發言人團召集人，另外，競選團隊另設青年團，找來前高市青年局長林鼎超擔任團長，未來將協助李眉蓁規畫青年政見。

葉元之在《94要客訴》節目中提到，沒有什麼韓國瑜化，大家很喜歡貼標籤，但韓國瑜已被罷免了，大家現在各自表現，有些媒體下標「韓家軍正式加入李眉蓁團隊...」但其實林鼎超以前是幫連勝文，鄭照新以前則是主席江啟臣人馬。

葉元之進一步說，其實這是很正常的人才流動，不管誰是軍，他就是國民黨的人才，重點是這些人以後就是李家軍，沒有什麼韓國瑜化、韓家軍問題，。

(中時電子報)