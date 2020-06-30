嘉義市興安國小今30日舉行畢業典禮，打破傳統模式，以「致10年後的我」、「戀戀八掌，生態巡禮」及「尋找畢業徽章」等方式進行畢典。（呂妍庭攝）

嘉義市興安國小今30日舉行畢業典禮，打破傳統模式，以「致10年後的我」、「戀戀八掌，生態巡禮」及「尋找畢業徽章」等方式進行畢典。（呂妍庭攝）

嘉義市興安國小今30日舉行畢業典禮，打破傳統模式，以「致10年後的我」、「戀戀八掌，生態巡禮」及「尋找畢業徽章」等方式進行畢典。（呂妍庭攝）

嘉義市興安國小今30日舉行畢業典禮，打破傳統模式，以「致10年後的我」、「戀戀八掌，生態巡禮」及「尋找畢業徽章」等方式進行畢典，104名畢業生寫下一封信要給10年後的自己，更相約2030年一起回母校拆信，回憶當年寫信的心情。

興安國小下午辦畢典，市長黃敏惠親自到場，也拿出一封信與畢業生一起寄出，更約定好10年後一起到興安拆信，黃敏惠說，興安國小的孩子非常幸福，大家一起共度最快樂的學校時光，一起寫信給10年後的自己，把對未來滿滿的期望記錄下來，叮嚀大家要記得這分願望，勇敢逐夢飛翔，「我們相約2030年再次相聚」。

興安國小表示，每年的畢業季，對於興安師長來說，再多不捨也需化作滿滿祝福，期許大家在畢業後要繼續維持3個好習慣，第一是養成每天閱讀的習慣、第二是養成每天運動的習慣和養成每天做好事的習慣，期盼各位同學堅持做對的事，成為社會有用的人。

(中時 )