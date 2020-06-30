國內疫情趨緩，新北市防暴宣導重新啟動，中華民國紳士協會與新北市家庭暴力暨性侵害防治中心，製作短片在社群媒體中播放，並深入新北市29區辦理各項防暴宣導活動，透過行動劇宣導防暴意識與觀念。

據新北市家防中心統計，近5年老人保護案件有逐年上升的趨勢，108年度接獲老人受暴案件較107年度增加18.31％，109年1至5月受理老人保護通報728件（男性佔34.2％，女性佔65.8％），整體通報量較去年同期增加8.49％ 。

中華民國紳士協會志工團團長林勝用表示，上半年因應防疫而暫緩辦理防暴宣導活動，但協會防暴行動並未稍減，除了在4月分協助家防中心拍攝「防疫也要防暴」的網路宣導短片外，也策劃下半年宣導活動。

林勝用指出，6月初疫情趨緩後，五股、新莊、板橋、泰山、新店等分會均已主動展開宣導活動，接下來要持續推廣至29區，讓家庭暴力預防宣導遍地開花，落實社區防暴，減少憾事發生。

新北家防中心主任許芝綺表示，中華民國紳士協會從106年起就與家防中心合作，從都會區的大型活動，到偏鄉的走動式巡迴宣導，並因應當地社區風俗民情，透過行動劇演出、有獎徵答等交流，將防暴意識及求助管道深植民眾心中，希望未來有更多的社團一起加入，共同為安全生活零暴力努力。

(中時 )