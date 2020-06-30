台中市東區十甲路一棟社區大樓6月30日上午發生情殺案，租屋在此的34歲陳女被一周前分手的男友以利刃刺死，經大樓保全報案救護人員到場將已無生命徵象的陳女送醫。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中東區十甲路一棟大樓今天中午發生殘忍情殺命案 ，34歲陳姓女子疑似與同齡的前男友張男在住處大廳爆發口角，遭張姓男友以利器一刀刺中心臟大動脈，經大樓警衛報案送中國醫藥大學附設醫院搶救後仍不治。張男行凶後逃逸，警方一路緝捕，下午4點多發現張男疑似畏罪自戕，受傷躺臥在大里一座橋下，目前已緊急送醫急救。

經了解陳女和張男曾是男女朋友，兩人曾共同在該大樓租屋，一個禮拜前兩人鬧分手，陳女將張男趕離租屋處，30日上午張男回到該大樓在大廳和陳女談判，不知為何，倆人爆發口角，張男竟會利器往陳女胸前一刺，陳女當場倒地傷口不斷噴出鮮血，張男見鑄成大錯，慌亂的騎車逃跑，而大樓警衛也立即報警。

救護車到場發現陳女已無生命徵象，趕忙將她送中國醫藥大學附設醫院急救，院方指稱，陳女胸前被利器貫穿，心臟大動脈遭切斷，經緊急搶救，並推動手術室縫合大血管，不幸仍回天乏術。

(中時電子報)