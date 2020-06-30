有乙級按摩證照的黃維佑，技法純熟獲好評。（林雅惠攝）

正修科大資訊工程研究所碩士林莉淳腦瘤開刀化療，左眼失明；化妝品與時尚彩妝研究所應屆畢業生黃維佑，黃斑部病變惡化到只剩微弱視力；先天性極重度聽障的進修院校二技餐飲管理系畢業生陳嘉智，憑著鋼鐵般意志，不輕易放棄學習，3人獲頒「學習楷模」獎。

極重度視障的化妝品與時尚彩妝研究所應屆畢業生黃維佑，國小一年級因黃斑部病變視力持續退化，目前只剩下微弱視力，求學過程辛苦，需靠同學協助，高中畢業參加勞工局按摩職訓課程，學習按摩技法，順利考取丙級證照開始執業，工作仍不忘進修，考取乙級證照。

資訊工程系碩士林莉淳國小四年級發現腦部長了一顆腫瘤，從此展開對抗腦腫瘤與化療的歷程，長達10多年與病魔對抗，兩眼視神經因被腦瘤擠壓而萎縮，左眼失明，右眼視力只剩0.1，儘管病魔不斷攻擊，她始終保持樂觀心態。

進修院校二技部餐飲管理系畢業生陳嘉智10個月大確診先天性極重度聽覺障礙，學校與日常生活都只能透過他人表情、唇語、筆談及文字來聯結外在環境，儘管舉步維艱，她仍憑著鋼鐵般意志，爭取到許多獎牌，包括108年勞動部第16屆全國身心障礙者技能競賽麵包製作職類第五名及108年第一屆統一烘焙盃校際烘焙大賽優勝。

(中時 )