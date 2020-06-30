大陸最大LED車燈模組廠麗清科技（3346）30日召開股東會，會中承認去年度財報，決議不派發股利，並全面改選董事，新當選的董事包括劉美秀、吳俊佶、袁祝平、群光電子股份有限公司、吳榮生、陳政民，三席獨立董事為周亦良、吳易座、林漢卿先生，會後董事會推選劉美秀續任董事長。

麗清去年合併營收41.33億元、稅後淨利1,302萬元、EPS為0.18元。麗清解釋，去年整體毛利率、營業利益率分別為16.18％、1.21％，主要係因受中美貿易戰及大陸車市衰退影響，加上一次性認列部分存貨呆滯損失、提前贖回公司債產生業外損失，致使淨利減少。

展望2020年，劉美秀表示，麗清將持續搶攻全球LED汽車產品及照明市場占有率，運用客製化服務、強化研發設計能力及回台設廠等策略，深化與主要客戶合作關係、分散營運風險。目前麗清桃園觀音廠已完成設備建置，計畫今年第三季試量產。

(工商 )